Lacazette : « On se dit la même chose chaque week-end »

Le Général sur le point de rendre les armes.

C’est un Alexandre Lacazette abattu qui s’est présenté ce samedi soir au micro de Canal+, après un nouveau revers de l’Olympique lyonnais, cette fois-ci sur la pelouse de Brest (défaite 1-0). « On joue avec la peur vu la situation, c’est compliqué, constate le capitaine des Gones. Il faut que je fasse attention à ce que je dis, sinon je vais déraper. Ça se répète, on se dit la même chose chaque week-end, on parle dans le vestiaire et on fait les mêmes choses sur le terrain… Ce n’est pas facile, mais c’est à nous de trouver la solution à l’intérieur. »

Comme Maxence Caqueret avant lui, il demande du temps pour Fabio Grosso, qui vivait son premier match sur le banc lyonnais en terres bretonnes. Mais il est moins à l’aise quand on le relance pour savoir si certains de ses coéquipiers ne sont pas au niveau : « Ce n’est pas à moi de dire si certains joueurs se donnent à fond ou pas, en tout cas pas devant la télé, l’effectif est ce qu’il est. Ce n’est pas à moi de juger, je ne suis qu’un joueur. (…) J’essaie de parler, d’aider mes partenaires, de faire prendre conscience de la situation. Parce que c’est une situation nouvelle pour beaucoup, moi le premier. »

Une balle perdue pour celui qui se reconnaîtra.

