Caqueret : « On n’a pas su jouer au foot »

Nouvelle défaite de l’OL, nouveau coup de gueule.

Après la défaite 1-0 de l’Olympique lyonnais à Brest ce samedi, Maxence Caqueret est venu répéter au micro de Canal+ combien ce début de saison était raté : « On n’a pas su jouer au foot, on a subi du début à la fin. C’est inadmissible, je ne peux rien dire d’autre. » L’OL est actuellement seizième de Ligue 1 avec deux points pris en six journées, son pire début de saison en Ligue 1 depuis l’exercice 1979-1980.

Avec l’arrivée toute fraîche de Fabio Grosso sur le banc lyonnais, Maxence Caqueret garde un semblant d’espoir : « Il faut assimiler les consignes du nouveau coach, travailler encore et encore. Si on travaille, on va gagner nos matchs. C’est une crise, on n’a pas gagné un seul match, ce n’est pas normal. C’est à nous de changer les choses, on ne peut pas continuer comme ça. »

Il en avait Grosso la patate.

L'OL n'a plus mené au score depuis le 27 mai