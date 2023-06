L’AC Milan et Paolo Maldini, c’est fini !

Arrivederci.

La fin de l’aventure commune entre l’AC Milan et Paolo Maldini était dans les tuyaux. Ce mardi, les Rossoneri ont officialisé le départ de leur responsable technique par le biais d’un communiqué. Le club l’y remercie pour « ses années de service, qui ont contribué à revenir en Ligue des champions et à remporter le Scudetto en 2021-2022 ». Il précise que les fonctions que Maldini exerçait jusque-là « seront assurées par une équipe travaillant en étroite collaboration avec le manager de l’équipe première, qui rendra compte au directeur général ». Des tensions entre le légendaire défenseur milanais et les propriétaires du club avaient émergé récemment, notamment en raison du mercato.

Paolo Maldini viré de l’AC Milan ?