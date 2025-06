La valse des entraîneurs continue en Italie, deux nouveaux postes viennent d'être libérés

Il va y avoir un embouteillage devant les bureaux d’Italie Travail.

Après les départs de Gian Piero Gasperini (Atalanta), Simone Inzaghi (Inter), Sérgio Conceição (Milan), Claudio Ranieri (AS Roma) ou encore de Raffaele Palladino (Fiorentina), deux nouveaux clubs de Serie A se séparent de leurs entraîneurs : Cagliari licencie Davide Nicola et le Torino limoge de Paolo Vanoli.

Les remerciements par IA, quelle plaie

« Le club remercie M. Nicola et son équipe pour le travail, le sérieux et la passion dont ils ont fait preuve au cours de cette saison qui s’est achevée par le maintien en première division », a tenu a rappelé Cagliari dans un communiqué. Même après avoir maintenu son équipe, Davide Nicola, qui avait signé un contrat de deux ans l’été passé, ne figure pas dans les plans futurs du club sarde. Il avait déjà été renvoyé par la Salernitana il y a deux ans.

Le strade del Cagliari Calcio e di Davide Nicola si dividono. Il Club desidera ringraziare Mister Nicola e il suo staff per il lavoro, la serietà e la passione dimostrate. Qui il comunicato: https://t.co/RRPxdRJ3Ky pic.twitter.com/dCFJ350ybn — Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) June 4, 2025

Pour son homologue turinois, la situation est similaire si ce n’est identique. Également arrivé sur le banc du Torino l’été dernier pour deux saisons, Paolo Vanoli a été remercié par son club. L’entraîneur italien de 52 ans a fini onzième du championnat, un résultat qui ne semble suffire à ses dirigeants.

Dans un communiqué, le club remercie « Vanoli et son équipe pour leur engagement et leur dévouement démontrés cette saison à Granata et leur souhaite le meilleur dans un avenir proche ». Un message digne de Chat GPT…

Nota del Club 📄 — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) June 5, 2025

Un point de chute envisageable pour Thiago Motta ?

La crainte des stades vides pour la Coupe du monde des clubs aux États-Unis