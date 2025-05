Atalanta-Gasperini, c’est fini !

Et oui, c’est fini !

Les rumeurs disaient donc vrai : Gian Piero Gasperini n’ira pas plus loin avec l’Atalanta. Sur le banc du club italien depuis neuf ans, l’entraîneur a indiqué qu’il s’en allait malgré un contrat qui ne s’achevait qu’en 2026. Pour l’annoncer, le technicien a écrit une lettre publiée dans L’Eco Di Bergamo.

« La fin de ma relation avec le club a été décidée uniquement par moi, aucune responsabilité ne doit être attribuée à ses dirigeants, et j’ai simplement compris que le moment était venu de franchir ce pas. Tout au long de la saison qui vient de se terminer, je n’ai pensé qu’à la manière de laisser le maillot noir et bleu au plus haut possible », a indiqué le coach.

Partir sur un podium, c’est assez classe.

