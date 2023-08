Pronostic Torino Cagliari : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Le Torino débute par un succès face à Cagliari

Auteur d’une saison intéressante l’an passé, le Torino a fini dans le ventre mou du classement à la 10e place. Les Turinois n’ont jamais été menacés par la relégation mais n’ont pas pu se mêler à la course aux places européennes. Lors de l’intersaison, le Toro’ s’est attaché définitivement les services du croate Vlasic en l’achetant à West Ham, ceux de Radonjic (OM) mais aussi celle de Bellanova. Le week-end dernier, le Torino a lancé sa saison par une victoire en Coupe d’Italie face à FeralpiSalo (2-1) avec des buts de Vojvoda et Ilic. Dans cette formation, on retrouve d’excellents éléments comme Schuurs, Rodriguez, Sanabria ou Pellegri. En revanche, les intéressants défenseurs Singo et Aina sont partis respectivement à Monaco et Nottingham.

Descendu en Serie B il y a un an, Cagliari a rapidement retrouvé la Serie A en s’imposant lors des playoffs face à Bari avec une réalisation au bout du temps additionnel. Entrainé par Ranieri, le club sarde vise le maintien cette année. Pour atteindre cet objectif, Cagliari s’est renforcé avec le prêt du joueur de la Roma Shomurodov (en difficultés lors de son prêt à La Spezia la saison passée), des milieux défensifs Prati et Sulemana. Déjà présent l’an passé, les Lampadula, Pavoletti, Nandez sont restés au club. Le week-end dernier, Cagliari s’est qualifié pour le prochain tour de la Coppa Italia en dominant Palerme dans un duel d’Insulaires. Les 90 premières minutes ont été marquées par le penalty manqué par Pavoletti, tandis que les prolongations ont été folles. En effet, Dossena a ouvert le score pour les Sardes avant que le club sicilien n’égalise dans les arrêts de jeu. Quelques instants plus tard, Cagliari réussissait à s’imposer sur une réalisation de Di Pardo. Devant son public, le Torino pourrait décrocher la victoire face au promu Cagliari.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

