La suprenante banderole des supporters parisiens avant PSG-Clermont

La fameuse union sacrée avant la Ligue des champions ?

Un peu moins d’une semaine après que le tifo des supporters marseillais a fait débat à cause d’un potentiel sponsoring en faveur de l’humoriste Redouane Bougheraba, c’est au tour des supporters du Paris Saint-Germain de se mettre en évidence avec l’une de leur création. Sauf que cette fois-ci, elle ne devrait pas énerver la direction du club. En effet, en amont du match face à Clermont, les ultras de la tribune Auteuil ont déployé une banderole en hommage aux têtes pensantes du club cette saison. Sur cette dernière, déployée en tribune Auteuil, on peut en effet lire : « Président Nasser, Mr Campos et Coach Enrique : un trio qui met le PSG à l’honneur ».

Une déclaration d’amour aux principaux dirigeants parisiens qui, en plus d’avoir construit une équipe qui obtient de bons résultats cette saison, semble surtout avoir remis le respect du club au centre du projet. À quelques jours de la venue du Barça au Parc, le Collectif Ultra Paris tend donc vers une union de toutes les strates du club, avant un quart de finale de Ligue des champions qui sera comme souvent le juge de paix de la saison parisienne.

Après ça, difficile de se moquer des Marseillais… À moins d’une razzia sur tous les trophées de fin de saison.