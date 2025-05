L'Angleterre de Tuchel sans Foden, mais avec un revenant et un ancien Lorientais

Tuchel veut connaître Toney par coeur.

L’attaquant d’Al-Ahli, exilé en Arabie saoudite, fait son come-back chez les Three Lions. Absent des rassemblements depuis l’Euro 2024, l’avant-centre de 29 ans profite de la blessure de Marcus Rashford pour se faire une place dans le groupe qui affrontera Andorre le 7 juin (qualifs Mondial 2026), puis le Sénégal en amical trois jours plus tard.

Foden absent, première pour Chalobah

22 buts en 29 matchs toutes compétitions confondues, une Ligue des champions asiatique en poche et des clubs anglais sur ses côtes selon la presse anglaise : Toney a tout fait pour se rappeler au bon souvenir du banc anglais. Thomas Tuchel, arrivé en janvier, justifie ce choix surprise : « Nous le suivons de près… Il a marqué des buts décisifs, remporté un titre important. On veut le voir de plus près. »

Thomas Tuchel’s #ThreeLions squad for June is here! 👀🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 — England (@England) May 23, 2025

Pas le même destin pour Phil Foden. L’ailier de Manchester City, pas vraiment dans son assiette ces derniers mois, n’est pas convoqué. Du neuf aussi en défense : l’ancien Lorientais Trevoh Chalobah (25 ans) goûte pour la première fois au maillot national, après une saison solide, entamée à Crystal Palace et achevée sous le maillot de Chelsea.

Va-t-il fêter cette sélection en remportant la Ligue Conférence mercredi prochain ?

