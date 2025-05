La liste de l’Algérie dévoilée (sans Rayan Cherki)

Une liste Fennec plus ultra ?

Le sélectionneur de l’Algérie, Vladimir Petković, a communiqué ce jeudi une liste de 29 joueurs retenus pour les deux prochaines rencontres amicales de l’Algérie face au Rwanda, le 5 juin, et la Suède cinq jours plus tard. Peu de surprises dans cette sélection, si ce n’est le retour notable de Baghdad Bounedjah en attaque, et celui de Nabil Bentaleb au milieu de terrain. Le joueur du LOSC a passé un an sans jouer avec l’Algérie, lui dont la carrière avait failli s’interrompre brutalement après un arrêt cardio-respiratoire survenu lors d’un match informel à Paris, le 14 juin 2024.

La majorité des cadres habituels des Verts sont au rendez-vous : Amine Gouiri, Ismaël Bennacer, Riyad Mahrez. Interrogé par la web TV de la Fédération algérienne de football, Petković a défendu son travail à la tête des Fennecs. « Nous avons réussi à bâtir un groupe uni, même si nous avons utilisé plus de 40 joueurs différents depuis ma prise de fonction. Chacun d’eux a contribué aux résultats que nous avons obtenus », a-t-il affirmé avec confiance.

قائمة المنتخب الوطني للمبارتين الوديتين أمام رواند والسويد #LesVerts⭐⭐ | #123vivalAlgérie🇩🇿 pic.twitter.com/ejAo6DcpOW — Équipe d'Algérie de football (@LesVerts) May 29, 2025

La liste complète :

Gardiens de but : Benbot, Guendouz, Mandrea.

Défenseurs : Atal, Hadjam, Bensebaini, Ait Nouri, Mandi, Madani, Farsi, Guitouni.

Milieux de terrain: Tougai, Bennacer, Zerrouki, Abdeli, Aouar, Bentaleb, Boudaoui.

Attaquants : Mahrez, Maza, Bounedjah, Chaibi, Belaili, Amoura, Benrahma, Benzia, Gouiri, Hadj Moussa, Chiakha.

Et pas de Rayan Cherki !

Les cinq pépites de l’Euro U17