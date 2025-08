Légende du FC Porto, Jorge Costa est décédé à 53 ans

Une légende du football portugais s’en est allée.

Quelques semaines après la disparition brutale de Diogo Jota, le football portugais est une nouvelle fois endeuillé. Jorge Costa, figure emblématique du FC Porto, est décédé mardi à l’âge de 53 ans, selon plusieurs médias portugais, des suites d’un arrêt cardiaque survenu au centre d’entraînement d’Olival, où il officiait comme dirigeant depuis 2024.

Jorge Costa deixou-nos. Um de nós, um líder, capitão, exemplo. Um símbolo do FC Porto. Obrigado por seres FC Porto até ao fim. Até sempre, Jorge Costa. pic.twitter.com/XTmW5WVEHj — FC Porto (@FCPorto) August 5, 2025

Une brève aventure à Tours en tant qu’entraîneur

Formé chez les Dragões, le robuste défenseur central y aura disputé plus de 300 matchs, brassard au bras, et inscrit son nom dans les plus belles pages de l’histoire du club, avec notamment une Coupe UEFA en 2003 et une Ligue des champions en 2004 dans la valise. International portugais à 50 reprises, il avait été titulaire lors de l’Euro 2000 et du Mondial 2002. Il avait également pris les rênes de Tours pour cinq petits matchs en 2017.

Un roc sur le terrain, et désormais un vide dans le paysage du football lusitanien.

