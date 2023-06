La Juventus veut quitter le projet de Superligue

Le pompier pyromane.

La Juventus, membre fondateur du projet de Superligue – compétition dans laquelle les clubs européens les plus puissants s’affrontent – a décidé de déposer les armes et de se désengager du projet. Dans un communiqué, la Vieille Dame a clarifié la situation en donnant raison aux rumeurs parues dans la presse, et a informé de l’envoi d’une lettre aux deux autres clubs du projet, le Real Madrid et le FC Barcelone, afin « d’initier une période de discussion entre les trois clubs concernant l’éventuelle sortie de la Juventus du projet Superligue. ».

En plus de ses points retirés pour irrégularités financières, la Juve n’avait pas l’intention de s’engouffrer dans une compétition où l’argent est au centre des discussions.

Il suffisait de dire Ciao !

