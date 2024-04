La justice se penche sur le transfert de Jonathan David après une plainte du LOSC

Des zones d’ombre sous la gestion de Gérard Lopez, vraiment ?

Selon les informations de L’Équipe, le LOSC a déposé plainte le 12 octobre dernier contre X pour « exercice illégal de la profession d’agent sportif ». Le club vise la société néerlandaise Dietz Sports, qui est intervenue lors du transfert de Jonathan David en provenance de La Gantoise, le 11 août 2020. Le Canadien avait été acheté 27 millions d’euros, hors taxe. À la suite de cette plainte, le parquet de Lille a ouvert une information judiciaire. Pour l’heure, aucune mise en examen n’a été prononcée.

La plainte concerne l’intervention et la rémunération des représentants du joueur. L’agent de Jonathan David, Nick Mavromaras, n’était pas autorisé à exercer en France. D’après les dénonciations du club, c’est Steinar Theodoor Dietz, l’homme derrière Dietz Sports aux Pays-Bas et figurant dans la liste des agents prestataires de la FFF, qui a été mandaté pour cette transaction. Les Dogues affirment que Mavromaras a continué à jouer un rôle actif lors des négociations. Lors du paiement des commissions, le LOSC et Dietz Sports ont connu des différends, ayant mené à une audience au tribunal de commerce en octobre 2023, qui avait tranché en la faveur de la société néerlandaise.

C’est Gérard Lopez qui était à la tête du club lillois lors du transfert de David. Quatre mois plus tard, l’homme d’affaires hispano-luxembourgeois avait été contraint de céder le LOSC à une filiale du fonds d’investissement Merlyn Partners SCSp. Le nouveau président du club, Olivier Létang, s’attelle depuis plusieurs mois à étudier les montants et les modalités des commissions versées par son prédécesseur aux intermédiaires officiels lors des transferts.

