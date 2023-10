La Grèce glace l’Irlande et se prend à rêver

Irlande 0-2 Grèce

Buts : Giakoumakis (20e) et Masouras (45e+4)

Douche froide à Dublin.

L’Irlande conservait encore un mince espoir d’accrocher la deuxième place du groupe B, synonyme de qualification directe pour l’Euro 2024. Cet espoir s’est définitivement évaporé ce vendredi, à la suite du revers concédé par les Boys in Green face à la Grèce (0-2). Bousculés en début de rencontre, les hommes de Gustavo Poyet ont fait parler leur efficacité pour refroidir l’ambiance. Un coup de casque surpuissant de Giorgos Giakoumakis (0-1, 20e) et une reprise impeccable de Giorgos Masouras au terme d’un contre mené à toute vitesse (0-2, 45e+4) ont permis aux Hellènes de faire le break avant même la pause.

Par la suite, les Irlandais n’ont jamais réussi à refaire leur retard et, sauf miracle – on voit très mal comment ils pourraient gratter un ticket via la Ligue des nations –, ils ne seront pas de la partie en Allemagne, à l’été 2024. Pour les Grecs, en revanche, tous les rêves restent permis. Les partenaires d’Odysseas Vlachodimos ont d’ailleurs profité de la défaite des Néerlandais contre la France pour se hisser au deuxième rang de la poule (avec trois points d’avance sur les Bataves, qui comptent toutefois un match en moins), à trois journées du dénouement des éliminatoires.

L’affrontement à venir entre la Grèce et les Pays-Bas, mardi (20h45), s’annonce brûlant.

