La FIFA aurait dépensé 50 millions de dollars pour augmenter les ventes de billets

Le client est coi.

Selon The Athletic, la FIFA aurait claqué plus de 50 millions de dollars en marketing pour promouvoir la Coupe du monde des clubs de cet été aux États-Unis. Une promotion qui n’a pas l’air d’avoir marché, puisque quelques jours avant l’ouverture du tournoi, les billets étaient bradés à Miami, et que certaines enceintes sont toujours à moitié vides.

Gianni Infantino, président de la FIFA, l’homme qui a poussé pour créer cette compétition, avait pourtant assuré la semaine dernière qu’il s’attendait à une « forte affluence et à une ambiance électrique ».

Une répétition pour le moment ratée

La FIFA aurait axé sa communication pour vendre les places sur ses réseaux sociaux, notamment en effectuant des placements de produits et des vidéos promotionnelles chez des influenceurs Instagram. La plus grande entité du monde du football aurait également investi massivement dans des panneaux publicitaires sur les autoroutes de plusieurs villes. À un an du Mondial, le vrai, la FIFA va devoir dynamiser le football aux États-Unis pour éviter qu’un stade soit vide.

Vu que même leur président pratique la politique de la chaise vide…

