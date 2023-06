La fédération italienne lance un plan de lutte contre l’antisémitisme

Après le racisme, l’antisémitisme.

Ce mardi, la Fédération italienne de football a signé une charte qui vise à stopper tous les comportements antisémites et les symboles néonazis des stades italiens. À commencer par le numéro 88 que portaient deux joueurs de Serie A cette saison, Mario Pasalic et Toma Basic. Un nombre qui cache derrière ses deux chiffres une connotation dérangeante. En effet, dans la mouvance néonazie, le nombre composé de deux huit se transcrit par les lettres de l’alphabet HH et signifie « Heil Hitler ». De fait, les ministres des Sports et de l’Intérieur italiens ont décidé de « ne pas assigner aux joueurs un maillot portant le numéro 88, considéré comme une référence explicite à la symbolique nazie ». Plusieurs incidents ont déjà été repérés en tribunes ces derniers mois, menant jusqu’à l’expulsion de stade à vie.

Italy's Interior Minister and Serie A clubs have agreed players won't be allowed to wear the No.88, a white supremacist numerical code for 'Heil Hitler.'https://t.co/Mj6WO1trCx — Lorenzo Bettoni (@LoreBetto) June 27, 2023

D’autres points ont été abordés par les signataires de la charte, et notamment celui « des chants, actes et expressions antisémites ». Face à ce problème, la fédé s’engage à arrêter les rencontres, des sanctions similaires à celles qui seront prises par la Commission dirigée par Vinicius Junior contre les actes racistes.

En France, on devrait bannir le 49.3.

