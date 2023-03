Un maillot néo-nazi repéré en tribune lors du derby de Rome

Comme de par hasard.

Dimanche 19 mars a eu lieu le derby de Rome entre la Lazio et la Roma. Les semaines qui avaient précédé la rencontre avaient déjà été émaillées par des attitudes répréhensibles, à l’image des chants antisémites entonnés par les Laziali à l’encontre des Romanisti lors de la rencontre face au Napoli. Dimanche soir, c’est le flocage du maillot d’un supporter de la Lazio présent en tribune qui a attiré l’attention. On pouvait y lire « Hitlerson » accompagné du numéro 88. Renvoyant à la huitième lettre de l’alphabet soit la lettre H, le numéro 88 représente les initiales du terme allemand « Heil Hitler ».

Una curva intera che canta cori antisemiti, un “tifoso” in tribuna con la maglia Hitlerson e il numero 88 e noi, come sempre, gli unici a indignarci e a protestare. Possibile che tutti continuino a far finta di nulla? pic.twitter.com/AL3EGejYUf

— Ruth Dureghello (@dureghello) March 20, 2023