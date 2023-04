La FA sanctionne Liverpool mais pas l’arbitre auteur du coup de coude sur Robertson

Carton Red.

Les joueurs de Liverpool sont rattrapés par la patrouille. La Fédération Anglaise de Football (FA) a infligé, ce vendredi, une amende de 42 400 euros aux Reds à cause de leur comportement envers M. Simon Hooper, arbitre du match de championnat perdu face Manchester City (4-1), le samedi 1er avril dernier. Dans son communiqué publié sur les réseaux sociaux, la FA justifie sa sanction : « Le Liverpool FC a été condamné à une amende de 37 500 £ après que ses joueurs ont encerclé l’arbitre (Simon Hooper) du match à la 34e minute de leur match de Premier League contre Manchester City, le samedi 1er avril 2023. Le club a admis ne pas avoir veillé à ce que ses joueurs se conduisent de manière ordonnée et ne se comportent pas de manière inappropriée. Une commission de régulation indépendante a imposé l’amende au Liverpool FC à la suite d’une audience. »

Par ailleurs, l’institution organisatrice des compétitions anglaises a annoncé n’infligé aucune sanction à Constantine Hatzidakis, arbitre assistant, qui a adressé un coup de coude à Andrew Robertson, ce dimanche lors de Liverpool-Arsenal, (2-2). Un non-lieu malgré l’ouverture d’une enquête : « Nous avons examiné en profondeur toutes les preuves relatives au récent incident à Anfield impliquant le défenseur de Liverpool Andrew Robertson et le responsable du match Constantine Hatzidakis, et nous ne prendrons aucune autre mesure. » Les hommes de Jürgen Klopp vont désormais devoir se concentrer sur le terrain. Liverpool se déplace à Elland Road pour affronter Leeds United ce lundi à 21h. Huitièmes de Premier League à neuf points de la cinquième place, les Reds n’ont plus vraiment le droit à l’erreur s’ils souhaitent accrocher les places européennes à l’issue de la saison.

FA to take no action against Constantine Hatzidakis after incident with Andy Robertson last weekend during Liverpool v Arsenal: pic.twitter.com/z586k03xk0

— Simon Collings (@sr_collings) April 13, 2023