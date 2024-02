La DFL fait marche arrière sur l’entrée d’investisseurs étrangers dans son capital

Première victoire pour les supporters allemands.

Après avoir usé de tous les stratagèmes possibles et inimaginables ces dernières semaines, pour protester contre l’entrée d’investisseurs étrangers dans le capital de la Deutsche Fußball Liga (DFL), les supporters allemands semblent avoir réussi leur coup. Ce mercredi, une réunion extraordinaire du comité directeur de la DFL a décidé, à l’unanimité, de ne pas poursuivre le processus de ce partenariat de commercialisation.

BREAKING

BIG W for German football fans!

All the protests, the tennis balls throwing, delaying the matches, remote control cars, seem to have worked as the planned investor deal in the DFL has fallen through.

Hans-Joachim Watzke, spokesman for the DFL Executive Committee… pic.twitter.com/HCIzydchUr

— DW Sports (@dw_sports) February 21, 2024