La confession de Guardiola sur Julia Roberts 

Coup de foudre à Manchester.

Détendu après la qualification de son équipe face à Leipzig en huitièmes de finale de Ligue des champions ce mardi soir, Guardiola s’est amusé à une petite plaisanterie en conférence de presse. Questionné sur ses échecs récents en Ligue des champions, Pep a révélé que quelle que soit l’issue de la compétition pour City, il ne sera pas satisfait. Même en cas de victoire ! La raison : il n’a toujours pas digéré de s’être pris un vent par Julia Roberts. « J’ai trois idoles : Michael Jordan, Tiger Woods et Julia Roberts, lance le technicien espagnol. Il y a quelques années, Julia Roberts est venue à Manchester, dans la période où nous étions meilleurs que United. Et elle a pourtant préféré aller les voir eux, plutôt que nous. Alors même une victoire en Ligue des champions ne me fera pas oublier cet échec ».

Pep Guardiola: I’m a failure… because Julia Roberts went to watch Man United and not us! pic.twitter.com/vY673mjymL — Juliet Bawuah (@julietbawuah) March 15, 2023

Peut-être que cette fois-ci, la Pretty Woman entendra l’appel du pied de Pep.

