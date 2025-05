Ousmane Dembélé : « La concurrence est primordiale dans cette équipe »

Comme l’a dit un grand sage, « c’est très important la concurrence ».

La finale de la Ligue des champions contre l’Inter arrive à grands pas, l’occasion pour Ousmane Dembélé de se livrer avant cette rencontre ô combien décisive. Il le sait, l’une des forces qui fait le succès du Paris Saint-Germain cette saison, c’est le collectif très bien huilé par Luis Enrique. Si lui n’est pas sujet à s’asseoir sur le banc avec ses 48 matchs joués cette saison, le Français loue la concurrence positive qui tire le groupe vers le haut.

« On a vraiment faim de trophée »

« On prend beaucoup de plaisir à jouer ensemble, à attaquer et à défendre ensemble », confie l’ancien Barcelonais dans une vidéo publiée ce mardi sur les réseaux sociaux du club de la capitale. Avant de mettre en avant la richesse de l’effectif parisien. « Je pense que la concurrence dans cette équipe est primordiale pour que les joueurs se donnent à fond. »

En témoigne l’exemple parfait pour illustrer ces propos : Désiré Doué qui a su répondre au gros début de saison de Bradley Barcola. Jusqu’à la mi-saison du championnat, l’ancien Rennais était entré en jeu à 8 reprises pour 5 petites titularisations. À partir du mois de janvier, ces chiffres s’inversent : 11 fois dans le onze de départ pour 5 entrées sur la pelouse en cours de match. Un redoublement d’effort qui lui permet de finir à 6 buts inscrits et 8 passes décisives délivrées. Le travail, ça paye.

Ousmane Dembélé aborde également son repositionnement dans l’axe qui lui a permis de marquer à 33 reprises toutes compétitions confondues. « Je suis dans une position qui me permet d’être face au but, et je n’ai qu’à concrétiser, même si ce n’est pas facile. » C’est vrai que son but contre Arsenal, il fallait le placer au millimètre, celui-là.

Une idée venue de son coach Luis Enrique, dont il souligne l’aspect psychologique. « Il a changé beaucoup de choses dans l’équipe, et la mentalité des joueurs a aussi changé. On a vraiment faim de trophée, on veut vraiment remporter des trophées, alors on se pousse mutuellement. » Une mentalité qu’il a donc vu changer ? Étonnante cette analyse quand on sait qu’Ousmane Dembélé est arrivé le même été que son coach…

Attention, les Interistes aussi ont la dalle.

