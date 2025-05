L’arbitre de la finale de Ligue des champions PSG-Inter est connu

L’UEFA a sorti son sifflet.

À trois semaines de la finale de la Ligue des champions face à l’Inter, le PSG connaît désormais le nom de l’homme en noir qui aura la lourde tâche de faire régner l’ordre dans ce choc. Ce lundi, l’UEFA a désigné Istvan Kovacs pour diriger PSG-Inter Milan, le 31 mai prochain. C’est la troisième finale européenne du Roumain après AS Roma-Feyenoord en Conférence Ligue en 2022 et Atalanta-Bayer Leverkusen en Ligue Europa l’année dernière. Une suite logique, en somme.

L’Inter n’a jamais perdu un match arbitré par Kovacs

C’est lui qui était déjà au sifflet le 11 mars dernier à Anfield lors de Liverpool-PSG, quand les hommes de Luis Enrique avaient éliminé Liverpool en huitième de finale. Mais attention, Kovacs n’est pas non plus un porte-bonheur. Il avait aussi été de la partie lors de la défaite face au Bayern (0-1) en phase de poule.

Côté milanais, le bonhomme n’est pas inconnu non plus. L’Inter avait croisé son chemin lors d’une victoire tout en efficacité face à Arsenal (1-0), toujours en phase de ligue. Et histoire de pimenter le storytelling, les Nerazzurri n’ont jamais perdu quand Kovacs tient le sifflet : deux victoires, un nul, zéro défaite. La finale de la Ligue Europa sera elle arbitrée par Felix Zwayer, et celle de Conference par Irfan Peljto.

Pas de Clément Turpin, donc, ou d’autre arbitre français au sifflet d’une finale cette année.

