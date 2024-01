Kylian Mbappé : « J’ai perdu la spontanéité »

L’instant confession du Kyk’s.

Lors d’un entretien accordé à Envoyé spécial, qui sera diffusé le 18 janvier prochain, Kylian Mbappé est notamment revenu sur les galères de son quotidien. L’international français de 25 ans, constamment sollicité et dont la parole est toujours attendue, a avoué ne même plus pouvoir aller à la boulangerie : « En fait, ce sont des choses tellement simples et qui étaient des corvées quand j’étais petit, quand mon père me disait : « Va chercher ça » et je payerais tellement cher maintenant pour faire ce genre de choses qui ne ressemblent à rien pour la plupart des gens. »

« J’ai perdu la spontanéité. » ⚽️ De Paris jusqu’au Cameroun, @KMbappe se confie dans #EnvoyéSpécial. Ses engagements associatifs, son quotidien, ses projets mais aussi… ce qui lui manque le plus. Une interview exceptionnelle à découvrir le 18 janvier prochain! pic.twitter.com/mFiM8ODPia — Elise Lucet (@EliseLucet) January 5, 2024

Relancé par la journaliste Elise Lucet, le champion du monde apparaît touché par ce manque de liberté et a pris conscience que sa vie ne sera plus jamais la même : « Pas de regrets, mais il y a une fatalité et c’est un constat […] J’ai perdu la spontanéité, la spontanéité de l’être humain : « Moi je veux sortir aller faire ça, je le fais. » Non, tout est question d’organisation […] Aller manger tranquille à une brasserie, sortir avec des amis, faire la fête incognito, le lendemain matin un bon brunch au soleil sur une terrasse…C’est ce qui me manque le plus. »

Finalement, le bonheur réside dans les choses simples.

