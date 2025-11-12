Kylian Mbappé a un nouveau chouchou dans le groupe France

Olise, c’est déjà du passé ?

Après John Stones, Erling Haaland et Pep Guardiola, c’est désormais à Kylian Mbappé et Didier Deschamps de couvrir d’éloges Rayan Cherki, présent pour la deuxième fois dans une liste de l’équipe de France.

Interrogé sur le rôle de l’ancien Lyonnais chez les Bleus, plus titulaire ou joker de luxe, Deschamps a tenu à souligner son profil atypique et sa capacité à être souvent décisif, peu importe son rôle. « Il a cette capacité de pouvoir rentrer et faire des différences. C’est bien, on n’a pas toujours eu ça, analyse le sélectionneur. Il change d’environnement, d’équipe, de partenaires, mais il est capable d’être décisif dès le début (du match). Même si dans l’absolu, c’est en fin de match, avec la fatigue de l’adversaire et quand on est un joueur technique comme lui, qu’il y a un avantage. Ça peut nous aider. » Malgré une blessure qui l’a tenu éloigné pendant un mois, le jeune talent continue de progresser, exploitant un don naturel spectaculaire.

Mbappé est complètement fan

En sélection, où les automatismes se construisent difficilement, Cherki reste une arme précieuse, et son capitaine Kylian Mbappé en est conscient : « C’est un talent spécial. Pour moi il a un don, qu’il est en train d’exploiter. C’est un talent inné, spectaculaire. Il s’est très bien intégré dans le groupe et à Manchester City, ce qui n’est pas facile. J’espère qu’il va continuer comme ça. Avec nous, il a bien commencé. » Dans tous les cas, Cherki confirme qu’il est déjà un joueur capable de marquer les esprits partout où il passe.

Un véritable Rayan de soleil.

