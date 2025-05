Pas de Coupe du monde des clubs pour Kevin De Bruyne ?

Rien d’étonnant.

Kevin De Bruyne, qui avait annoncé son départ de Manchester City début avril 2025, ne jouera probablement pas la Coupe du monde des clubs avec les Citizens. S’il sera encore sous contrat au début de la compétition, l’ancien de Wolfsburg ne « voit pas l’intérêt » de la disputer.

Pour éviter de faire capoter un deal avec un futur club, le Belge est prêt à esquiver la nouvelle compétition de la FIFA, de peur de se blesser. « Si je me blesse lors de la Coupe du monde des clubs, qu’est-ce que je vais faire ? Personne ne prendra soin de moi à ce moment-là. Donc il y a de grandes chances que je n’y participe pas », s’est-il confié au Times.

La décision sera prise après les deux prochains matchs

Le milieu de terrain a encore deux rencontres à jouer avant de quitter Manchester City. Deux matchs d’une grande importance puisqu’actuellement, avec un match de retard, le club mancunien est sixième, à égalité avec Nottingham et à un point de Chelsea, de Newcastle et d’Aston Villa. L’équipe de Pep Guardiola va recevoir Bournemouth, avant de se rendre à Fulham pour tenter de valider sa qualification en Ligue des champions.

Après, et seulement après ces deux affiches, Kevin De Bruyne se posera et réfléchira à son avenir : « Je veux finir ces deux matchs et ensuite, évidemment, je prendrai une décision, mais ce n’est pas si simple. Tout doit s’aligner pour ma famille et pour moi. Quand on a 20 ans et qu’on doit prendre une décision, c’est facile, […] mais maintenant, je veux prendre la meilleure décision pour mes enfants, pour ma femme, l’école, la vie, toutes ces choses auxquelles il faut prendre un moment pour réfléchir. »

Une dernière danse en Europe pour nous faire rêver ?

