Kevin Danso prolonge à Lens

Danso du ventre pour fêter ça.

Si Seko Fofana et Loïs Openda, qui flambe déjà avec Leipzig, ont fait leurs bagages, Franck Haise va pouvoir compter sur un de ses cadres pour la saison à venir. Les Sang et Or ont officialisé ce jeudi la prolongation de Kevin Danso, désormais lié au club artésien jusqu’en 2027. Un soulagement pour les Nordistes, alors que le défenseur autrichien faisait saliver un paquet d’équipes italiennes. « Kevin Danso ne filera pas à l’italienne », ironisent même les Lensois dans la vidéo qui annonce la bonne nouvelle.

Quand on a déjà trouvé chaussure à son pied… 👢 pic.twitter.com/0UcyOpWCzH — Racing Club de Lens (@RCLens) August 3, 2023

Un bon kéké du Nord.

