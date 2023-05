Kang sur la section féminine de l’OL : « La gestion sera désormais bien séparée »

À Kang les grands manœuvres ?

Après le départ de Jean-Michel Aulas, c’est maintenant le processus de vente de la section féminine de l’OL à Michele Kang qui a été officialisé mardi soir par le biais d’un communiqué. Dans une interview pour le journal L’Équipe, la femme d’affaires américaine confirme d’ailleurs une indépendance de la section féminine de l’Olympique lyonnais vis-à-vis de la structure masculine : « La gestion sera désormais bien séparée. On va évidemment continuer à utiliser les infrastructures, puisqu’elles sont formidables à Lyon. Et on va réfléchir intelligemment au départ à ce que l’on peut partager ou non. Mais au fur et à mesure, on va créer des services qui seront dédiés au football féminin », a affirmé la femme de 63 ans.

Ne déclarant donc pas une réelle distance posée entre les deux sections de l’OL, Michele Kang ne compte visiblement pas non plus mettre un terme aux entraînements organisés pour permettre aux filles du club de jouer avec les garçons : « C’est une très bonne chose pour les jeunes filles de s’entraîner avec les garçons. On va peut-être aussi essayer d’investir encore plus dans la formation afin d’avoir plus de filles au sein de l’Académie. »

On attend qu’elle voie les sorties les deux pieds décollés d’Antony Lopes pour changer d’avis.

