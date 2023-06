Jude Bellingham offre des maillots à ses fans à Birmingham

Roots.

Récemment transféré du Borussia Dortmund au Real Madrid, Jude Bellingham était présent dans sa ville d’origine, Birmingham, ce jeudi pour offrir sa nouvelle tunique à ses fans. Lors d’une opération organisée avec Adidas, l’international anglais était présent au « Store Twenty-Two », magasin éphémère nommé ainsi en référence au numéro de maillot qu’il portait avec les Blues, désormais retiré.

Thank you to everyone who came down. Adidas x Brum!!!❤️‍🔥 pic.twitter.com/baPATWMZuB — Jude Bellingham (@BellinghamJude) June 22, 2023

« Je joue peut-être maintenant pour le Real Madrid, mais Birmingham sera toujours ma maison. Je suis éternellement reconnaissant à ma famille et à mes amis pour le soutien qu’ils m’ont apporté tout au long de mon parcours, ainsi qu’aux habitants de Birmingham, s’est félicité le principal intéressé, entre deux cadeaux offerts à la caisse. Depuis que j’ai fait mes débuts ici, leur soutien m’a poussé à aller de l’avant et m’a aidé à croire que tout est possible. Aujourd’hui, je voulais revenir et leur montrer ce que cela signifie pour moi, et m’assurer qu’ils puissent faire partie du prochain chapitre passionnant de ma carrière. »

