José Mourinho va avoir son documentaire sur Netflix

Dans la série des séries Netlfix sur les méchants…

Après les documentaires sur les clubs, ceux sur les joueurs, place à ceux sur les techniciens. José Mourinho, toujours entraîneur de l’AS Roma, a révélé après la victoire de l’AS Roma contre Cremonese, ce mercredi (2-1) qu’un documentaire Netflix, retraçant sa carrière, est en préparation. « Un documentaire sur moi commence à être tourné ce jeudi sur Netflix et il y a des nouvelles choses qui seront dévoilées sur moi ». Le Portugais sait qu’il passera « sûrement pour un idiot dedans », mais les producteurs le « payent bien. »

