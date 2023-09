John Textor s’active pour trouver un nouvel entraîneur à l’OL

Ça ne sent pas bon pour Laurent Blanc.

La gifle subie à domicile par le Paris Saint-Germain (1-4) pourrait bien être le dernier match du « Président » à la tête de l’Olympique lyonnais. Actuellement à Lyon, où il a participé au conseil d’administration du club, le président John Textor semble avoir pris conscience de la nécessité de trouver un nouveau coach pour le banc des Gones. D’après L’Équipe, Blanc sera limogé dès lors que l’Américain aura trouvé le technicien qui lui convient. La première piste menait à Graham Potter, notamment passé par les rangs de Brighton et Chelsea, mais elle a finalement été balayée par The Athletic, annonçant que le Britannique a décliné l’offre lyonnaise.

Les autres pistes, elles, mènent notamment à Oliver Glasner, actuellement libre depuis son départ de l’Eintracht Francfort, un an après avoir remporté la Ligue Europa. Des discussions ont commencé entre l’état-major rhodanien et l’entraîneur autrichien de 49 ans, également passé sur les bancs du LASK Linz et de Wolfsburg auparavant. Enfin, d’après Sky Sports, l’OL aimerait également attirer Julen Lopetegui. Lui aussi libre depuis une dernière expérience mitigée à Wolverhampton, l’Espagnol est conseillé par Jorge Mendes, un agent apprécié par Textor.

Même après l’épisode Barcola, parti au Paris Saint-Germain sur les conseils de ce même agent ?

Jeff Reine-Adélaïde se relance à Molenbeek