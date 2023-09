Barcola sort du silence après son retour mouvementé à Lyon

On ne laisse pas BB dans un coin.

Pris à partie par le Groupama Stadium dimanche soir, Bradley Barcola a vécu un retour mouvementé « chez lui », quelques jours après sa signature au Paris Saint-Germain. Copieusement sifflé et insulté, le joueur formé à l’OL s’est exprimé sur Instagram pour partager ses sentiments à la suite de ce week-end particulier. « Beaucoup de choses se sont passées ces derniers jours, ça n’a pas été facile de trouver les mots. C’est dur de faire la part des choses sur le coup, mais c’est plus clair aujourd’hui », explique-t-il.

« À l’OL en tant que club, au staff, entraîneurs, éducateurs, mes anciens coéquipiers et tous les supporters qui font la part des choses, merci pour tout. C’est aussi grâce à vous si j’ai pu arriver où j’en suis aujourd’hui. Mes choix n’enlèveront jamais ma gratitude, j’ai passé plus de 13 ans au club, à l’Académie, à donner le meilleur de moi-même quotidiennement, et ça ne s’oublie pas. Au PSG, à mes coéquipiers, aux supporters parisiens, merci de me faire sentir le bienvenu, j’en dis peu, mais ça compte énormément pour moi. Je n’ai jamais été bon dans les longs discours, je préfère peu de mots sincères, donc on va s’arrêter là. Place au terrain maintenant. »

Faisons l’amour, pas la guerre.

