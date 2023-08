Bradley Barcola rallie Paris

Et de onze !

Le Paris Saint-Germain a officialisé la venue de Bradley Barcola ce jeudi soir. L’international Espoirs devient ainsi la onzième recrue des champions de France cet été. L’ailier formé à Lyon s’est engagé pour les cinq prochaines saisons et revêtira le numéro 29, porté notamment par un certain Lucas Moura lors de son arrivée dans la capitale. Le montant de la transaction, communiqué par l’OL, s’élève à 45 millions d’euros plus cinq de bonus.

Bradley Barcola rejoint le Paris Saint-Germain dans le cadre d’un transfert définitif en provenance de l’Olympique Lyonnais. ✍️ L’attaquant tricolore, qui portera le numéro 29, signe un contrat de 5 saisons avec les Rouge & Bleu, soit jusqu’en 2028. 🔴🔵#WelcomeBarcola — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 31, 2023

Auteur d’une très belle deuxième partie de saison sur les bords du Rhône (5 buts, 9 passes décisives), suivie d’un bel Euro Espoirs, celui qui a affirmé sa « fierté de rejoindre un aussi grand club » débarque pour renforcer un secteur offensif déjà bien fourni au pied de la tour Eiffel. Capable d’évoluer sur les deux côtés de l’attaque, il devrait surtout être amené à devenir la doublure d’Ousmane Dembélé sur l’aile droite.

Le dernier joueur à avoir quitté Lyon pour Paris ? Mathieu Bodmer, il y a treize ans.

Al-Khelaïfi : « Ce tirage va obliger tout le monde à être prêt »