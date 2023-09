Aulas, Blanc, Barcola… Les Bad Gones allument tout le monde

Bad Gones, what you gonna do ?

Au lendemain de la prise de parole du Kop Nord du Groupama Stadium, les Bad Gones ont prolongé le remontage de bretelles par un communiqué, publié lundi soir, et qui n’épargne personne dans le microcosme lyonnais. Alors que l’OL est bon dernier de Ligue 1 après quatre journées, les BG87 pointent du doigt la « vulgaire telenovela » proposée par John Textor et Jean-Michel Aulas en coulisses : « Nos dirigeants d’hier et d’aujourd’hui règlent leurs comptes en jouant à celui qui pisse le plus loin ». Laurent Blanc n’échappe pas aux critiques non plus, notamment à cause de son manque d’investissement supposé et de ses prises de paroles récentes.

Entre deux tirs – plus généraux – sur la LFP et les préfets qui prennent des arrêtés à tout-va, le communiqué flingue aussi les deux jeunes Gones vendus cet été : Castello Lukeba et Bradley Barcola : « Où sont votre dignité et votre respect lorsque quelques semaines après avoir clamé l’amour de votre club et du prétendu chemin qu’il vous restait à faire sous ce maillot, vous succombez comme par magie aux sirènes sonnantes et trébuchantes d’un autre club ? Vous jouez la carte des Lyonnais de cœur ? Vous n’êtes que des Lyonnais de papier que notre mémoire oubliera au plus vite, sans pardonner votre manque de respect. (…) Nous vous souhaitons une carrière obscure, à cirer les bancs de touche. »

Un mot dans le carnet dès la rentrée pour les mauvais élèves de l’OL.

L’Olympique lyonnais à capo ouvert