John Textor en remet une couche sur Jean-Michel Aulas et la DNCG

Du drama à l’américaine.

L’amour n’est pas au beau fixe entre Jean-Michel Aulas et John Textor, on l’a bien compris, et les deux parties tentent tant bien que mal de défendre leurs intérêts jour après jour. Ce vendredi, dans une interview donnée à The Athletic, le nouveau propriétaire de l’OL a vidé son sac : « Les premiers mois de travail avec Jean-Michel ont été assez difficiles. Nous l’avons payé près de 100 millions d’euros, mais nous avons constaté que nous n’avions pas beaucoup d’influence, bien que nous possédions 80 % de l’entreprise. L’homme qui dirigeait l’entreprise, qui nous a vendu les deux tiers de ses actions, a des remords de vendeur. »

L’Américain regrette également ne pas avoir été mis au courant de la stratégie de JMA plus tôt. « Au fil des semaines, son enthousiasme pour la transaction financière s’est estompé et je pense qu’il s’est rendu compte que sa vie avait changé et qu’il ne voulait pas céder le contrôle. Cela arrive. C’est la nature humaine. […] Jean-Michel Aulas a déclaré publiquement que ‘si Eagle Football veut influencer ma stratégie footballistique, la réponse est non’. Voilà des propos que nous aurions aimé entendre avant de racheter l’entreprise ! », avoue le dirigeant, qui a également touché quelques mots pour la DNCG : « Je soupçonne qu’ils veulent nous gérer de manière plus stricte que l’OL dans le passé. […] Au cours des 30 dernières années, les clubs français ont pu aller voir les autorités et dire que nous allions faire X, Y et Z, et que la DNCG les acceptait. Elle a donné un laissez-passer à Jean-Michel chaque année. »

Et le football, dans tout ça ?

« Les capos lyonnais m'ont dit : "Tu peux filmer, mais on ne garantit pas ta sécurité" »