Joey Barton se fait recadrer par Gary Neville

C’est vraiment moche de vieillir.

Joey Barton s’est encore illustré de bien mauvaise manière ce vendredi soir. L’ancien international anglais a fait un nouveau dérapage sexiste en s’en prenant à Eni Aluko et Lucy Ward, deux anciennes joueuses qui couvraient sur ITV la rencontre de FA Cup entre Cystal Palace et Everton sur les réseaux sociaux. Comment ? En comparant notamment le duo à Fred et Rose West, le plus célèbre couple de tueurs en série d’Angleterre.

Well done ITV. It’s gone too far this and mentioning serial killers is quite simply incredible.

My daughters have watched Salford City with me for 10 years and like to comment on football, my mum was kicked out of the football team ( boys in the 1960’s) and stopped playing due… https://t.co/dzFxeete0b

— Gary Neville (@GNev2) January 5, 2024