Joe Montemurro devrait quitter l’OL en fin de saison

La fin du conte de Montemurro.

Joe Montemurro va faire ses valises. D’après L’Équipe, le coach australien de l’OL féminin devrait quitter le banc en fin de saison. La faute à une deuxième moitié d’exercice décevante. Éliminée avec fracas de la Ligue des champions par son ancien club Arsenal (1-4 au retour après un court succès 2-1 à l’aller), son équipe avait déjà vacillé en Coupe de France, sortie aux tirs au but par Reims dès les 16es.

Direction la sélection australienne ?

Trop, c’était trop. L’ancien boss d’Arsenal pourrait donc retrouver l’air chaud de l’Australie et celui, un peu plus frais, d’un poste de sélectionneur national. Son contrat avec les Fenottes va pourtant jusqu’en 2026, et rien ne laissait penser à une fin prématurée après le bon début de saison des coéquipières de Wendie Renard.

Que ce soit chez les hommes ou les femmes, l’avenir est flou côté lyonnais.

L’UNFP tacle Jean-Michel Aulas pour sa gestion du foot féminin