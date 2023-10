João Félix recadré par le président de l’Atlético par médias interposés

Joao a retrouvé la joie.

Prêté par l’Atlético Madrid au Barca cet été, après plusieurs années d’échecs dans la capitale ibérique, João Félix retrouve quelques couleurs en Catalogne. Déjà auteur de trois buts et de deux passes décisives en six rencontres depuis ses débuts, le Portugais semble s’épanouir dans ce nouvel environnement et songerait déjà à rester. Mardi, en conférence de presse, il s’est exprimé à ce sujet : « Je suis content d’être dans un grand club comme le Barça, avec une façon de jouer qui me convient bien. La différence avec l’Atlético c’est la façon de jouer. Je ne veux pas dire qu’à l’Atlético c’est mal, mais je m’adapte mieux à celle du Barça. J’avais besoin de changer d’air, comme je l’ai fait en janvier avec Chelsea. Et aujourd’hui, je suis heureux. »

Mercredi, le président des Colchoneros, Enrique Cerezo, présent en conférence de presse avant Atlético-Feyenoord, a rappelé à tout le monde que l’ancien joueur du Benfica restait jusqu’à lors propriété de l’Atlético Madrid : « João Félix est libre de dire ce qu’il veut. Il sait qu’il est un joueur de l’Atlético, prêté au Barça. Je crois qu’il sera l’un des meilleurs, et c’est l’un des meilleurs joueurs qu’il y a en ce moment en Europe ». Sans se frotter aux questionnements sportifs, Cerezo a d’ailleurs rappelé que son club attendait beaucoup du jeune Portugais. « Je ne rentre pas dans les détails tactiques. Ca n’a pas fonctionné ici, au Barça si. Nous sommes ravis, ce que nous souhaitons le plus c’est qu’il soit le meilleur du monde, et qu’il peut le devenir. »

Plein d’espoir le Cerezo.

João Félix : au Barça, tout va bien