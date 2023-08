Jean-Michel Aulas porte plainte contre John Textor

Le grand n’importe quoi continue à Lyon.

Alors que le club vit des moments difficiles sur le plan sportif, l’Olympique Lyonnais vit un nouveau psychodrame. L’ancien président du club Jean-Michel Aulas a en effet annoncé porter plainte contre son successeur John Textor pour diffamation. « La société Holnest, contrôlée par Jean-Michel Aulas, porte plainte en diffamation contre Eagle et John Textor (dirigeant et principal actionnaire du groupe Eagle, actionnaire majoritaire de la société Olympique Lyonnais Groupe (OLG), et président du conseil d’administration d’OLG), à la suite des propos prononcés par ce dernier lors d’une conférence de presse en date du 29 août » a annoncé le groupe de Jean-Michel Aulas dans un communiqué.

Cette action en justice fait suite aux déclarations de John Textor ce mardi qui reproche à son prédécesseur de lui avoir caché les inquiétudes de la DNCG avant le bouclage de la vente du club. Une brouille de plus dans le désormais long feuilleton de la guerre Textor-Aulas.

La solution pour Textor ? Vendre les droits de son show à Netflix, vu le scénario…