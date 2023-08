OL 2023, les Gones ne répondent plus

Et un de plus ! Après Malo Gusto et Castello Lukeba, le nouveau diamant pas tout à fait poli à quitter la mine lyonnaise devrait être Bradley Barcola. En effet, l’ailier tressé aurait décidé d’imiter la manœuvre de son meilleur ami d’enfance et de demander lui aussi à partir de son club formateur. Si ce départ devait se concrétiser, ce serait une énorme perte pour l’OL sur le plan sportif alors que le Villeurbannais illuminait une équipe souvent éteinte depuis janvier 2023. Et même s’il devait traîner son fardeau quelques mois de plus entre Rhône et Saône, le message est clair pour Lyon : le club ne peut plus compter sur son centre de formation pour construire une équipe à long terme, centre qui n’est donc plus la plus grande force sportive du club. Élevé au rang de meilleure académie de France, nec plus ultra de la formation locale et de la maximisation de n’importe quel potentiel, il ne remplit plus son rôle de pourvoyeur de l’équipe première.

Un temps que les moins de 20 ans…

Il y a dix ans, quand l’ère Lisandro Lopes, Michel Bastos, Hugo Lloris toucha à sa fin et qu’il fallût se serrer la ceinture pour payer le stade des Lumières-Parc OL-Groupama Stadium, l’OL avait pu s’appuyer sur une incroyable génération de talents pour se maintenir à un niveau européen. Tout ça alors que les CV des recrues extérieures de l’époque ne faisaient franchement pas plus rêver qu’aujourd’hui. Anthony Lopes, Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso, Jordan Ferri, Clément Grenier, Samuel Umtiti puis Nabil Fekir et Clinton N’Jie (formé à Metz, mais peaufiné à l’OL) avaient rejoint Maxime Gonalons et construit cette réputation d’abondante pépinière. S’ils ont fini par partir – à l’exception d’Anthony Lopes – et que certains sont revenus, tous ont rendu suffisamment de services pour être inscrits dans l’histoire du club. Ce que ne feront probablement pas Lukeba, Gusto et Barcola, qui font pourtant face à une situation quasi similaire à celle de leurs aînés : Lyon a du mal à joindre les deux bouts, et doit se reposer sur son académie pour ne pas péricliter.

✨🌙 Pour faire de beaux rêves … On vous propose le but de Bradley Barcola lors de ce #PSGOL 🔴🔵🤩 pic.twitter.com/mjc33AAqzR — Olympique Lyonnais (@OL) April 2, 2023

L’idée n’est évidemment pas de comparer l’amour du maillot de chacun, d’affirmer que la génération Barcola est moins passionnée par l’OL que l’est la génération Lacazette. À l’époque, le centre de formation rhodanien n’était pas aussi reconnu qu’il l’est aujourd’hui. Lacazette serait-il resté si le Borussia Dortmund l’avait sollicité à la fin de sa première saison, Fekir aurait-il résisté aux avances insistantes du PSG après sa seconde partie de saison 2014-2015 ? Peut-être, peut-être pas. En se qualifiant toujours en Coupe d’Europe, cette génération dorée avait aussi moins intérêt à vite s’enfuir pour découvrir les soirées de joutes continentales. Même si c’est probablement improuvable, la différence de perception qu’ont ces deux générations de l’OL a sûrement un rôle dans cette histoire. Issue du début et du milieu des années 1990, la promotion Lopes a connu les grandes années du club. Elle a vu l’équipe de la ville gagner des titres, rayonner en Europe.

À qui la faute ?

Enfants des années 2000, Lukeba, Gusto, Caqueret, Barcola et Cherki n’ont connu cette époque qu’à travers leurs parents, leurs grands frères et sœurs ou YouTube. Dans leur adolescence, ils ont surtout vu le club chercher à faire des marges monstres sur leurs pépites plutôt que gagner des titres. Barcola n’avait ainsi que neuf ans lors de la Coupe de France 2012, palmarès le plus récent de Lyon. Ils ont aussi observé le club ne pas donner sa chance à des talents comme Amine Gouiri, ou constaté que des joueurs comme Houssem Aouar et Maxence Caqueret ont explosé, puis stagné au sein d’un club qui tournait de moins en moins rond en interne. Le plus dur est peut-être pour les supporters qui, pour certains, rêvaient depuis quelques années de dégager certains éléments – quitte à être moins performant – afin de privilégier les jeunes du centre plus investis. Faire comme il y a dix ans.

La douche froide est donc pour eux, qui voyaient la saison dernière une équipe composée à 70% du cru (Lukeba, Gusto, Caqueret, Cherki, Barcola, Lopes, Lacazette, Tolisso), chose inédite en France, mais dont des éléments cruciaux quittent déjà le navire. En somme, Lyon paie là les dix dernières années marquées par une direction sportive douteuse et une chute dans la hiérarchie du foot français. Là où, en 2013, le club bénéficiait d’une décennie de succès. Certains les pensent ingrats et sans reconnaissance, mais la faute n’incombe pas seulement aux jeunes joueurs ou à leurs cupides agents. Elle est surtout liée à un club qui leur a montré qu’il était impossible d’y remporter un titre, et maintenant de jouer l’Europe.

