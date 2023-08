Bradley Barcola a annoncé à l’OL ses envies d’ailleurs

Six p’tits mois et puis s’en va.

La messe semble dite dans le feuilleton Bradley Barcola. Depuis le début de l’été, la révélation de l’Olympique lyonnais la saison dernière souhaite quitter son club formateur. Le bras de fer gagné par Castello Lukeba face à la direction rhodanienne pour rejoindre Leipzig semble avoir inspiré son ex-coéquipier. Ce vendredi, l’ailier gauche s’est entretenu avec Laurent Blanc et les dirigeants pour demander clairement un départ selon les informations de RMC Sport. Pisté avec insistance par le Paris Saint-Germain, celui qui a inscrit sept buts et délivré dix passes décisives l’an dernier a manifesté son envie de jouer pour le club de la capitale.

Seul hic et pas des moindres, l’OL et le PSG ne se sont pas encore entendus. D’après RMC Sport, John Textor a pensé à inclure le défenseur central Abdou Diallo ou l’avant-centre Hugo Ekitike dans l’opération. Titulaire lors des deux premières rencontres de la saison avec Lyon, toutes deux perdues, Bradley Barcola n’a pas été aussi décisif qu’auparavant. Laurent Blanc a été interrogé en conférence de presse sur un éventuel manque d’investissement : « Je n’en sais rien. Mettez-vous à sa place, ça peut perturber, il peut être impacté par ça et il l’est. Il est jeune, à nous de faire en sorte qu’il soit le moins impacté possible, c’est sur le terrain qu’il doit donner des réponses. »

Et s’il répondait avec le Paris Saint-Germain contre l’OL le 3 septembre prochain ?

