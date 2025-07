La presse espagnole fait l’éloge du PSG

La verdad, avant tout.

En demi-finales du Mondial des clubs, le Paris Saint-Germain a surclassé dans tous les domaines le Real Madrid de Xabi Alonso, qui avait pourtant fait bonne impression depuis le début de la compétition. Rien n’y a fait : le PSG a dominé les Merengues durant toute la rencontre, s’imposant quatre buts à zéro sans jamais être véritablement inquiété. Après cette démonstration parisienne, la presse espagnole n’a pu que faire l’éloge du PSG.

Un PSG meilleur dans tous les domaines

Du point de vue de l’effectif, les onze joueurs du PSG semblaient au-dessus. Pour AS, « Vitinha possède ce dont rêve Madrid » : un milieu de terrain capable de ressortir proprement balle au pied, tout en sachant presser sur tout le terrain. « Un PSG nettement meilleur, qui s’est débarrassé de ses ego épineux et est désormais une équipe de haut niveau. Une équipe vigoureuse et solidaire, unie pour tous. Un PSG bien supérieur tactiquement, techniquement et physiquement. Le niveau de l’équipe française était digne d’une phase finale de Ligue des champions », a également écrit le média espagnol.

Du côté de Marca, l’éloge était plus mesuré, comparé aux critiques visant l’effectif du Real Madrid. Mais le journaliste ayant rédigé son compte rendu a tout de même glissé que « la machine de Luis Enrique affichait une supériorité impressionnante ». Mundo Deportivo, quotidien catalan, a vu « le PSG, infiniment supérieur, qui s’amusait et se créait des occasions pour creuser l’écart. Le Real Madrid a ensuite eu plus de présence, c’est vrai, mais davantage parce que le PSG a ralenti que par ses propres mérites. »

« Les Parisiens sont intouchables », selon Football España, après que le PSG a battu les vainqueurs des neuf dernières Ligues des champions, à l’exception de Chelsea. Mais le rendez-vous est déjà programmé : dimanche 13 juillet à 21 heures.

