Les trophées des meilleurs buteur et passeur de Ligue 1 repensés

La Ligue est donc capable d’évoluer.

Ce mercredi 28 mai 2025, quelques jours après la cérémonie des Trophées UNFP, la Ligue a publié sur ses réseaux sociaux une vidéo dévoilant les nouveaux trophées destinés au meilleur buteur et au meilleur passeur du championnat : Ousmane Dembélé (21 buts) et Rayan Cherki (11 passes décisives). Les deux se retrouveront avec l’équipe de France cet été.

Après avoir revu son logo ainsi que ses identités visuelles et sonores, la Ligue modernise désormais les trophées remis aux acteurs de la Ligue 1. Dans son post sur les réseaux sociaux, la Ligue décrit ses œuvres comme « deux sphères formant une seule et même récompense, pour deux rôles indissociables sur le terrain ». Elle ajoute (attention, c’est puissant) : « Sans le passeur, le buteur n’est rien, et sans le buteur, le passeur n’est rien. »

Deux sphères formant une seule et même récompense, pour deux rôles indissociables sur le terrain. Les nouveaux trophées Top Scoreur et Top Passeur, présentés par ses deux lauréats Ousmane Dembélé & @rayan_cherki, racontés par @TyrsaMisu, créateur des badges S1 et P1 portés par… pic.twitter.com/fhWv1BVEvL — Ligue 1 McDonald's (@Ligue1) May 28, 2025

Le trophée ressemble étrangement au Ballon d’or de France Football. Un signe pour Ousmane ?

