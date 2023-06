Jean-Michel Aulas fait le bilan de l’OL : « On n’a pas réussi à se stabiliser »

Comme par hasard.

Jean-Michel Aulas a expliqué les raisons des échecs de l’OL de ces dernières saisons avec une participation en quatre ans en Coupe d’Europe, ce mardi, lors d’une conférence sur le foot féminin organisé par l’ECA, (Association européenne des clubs), à Londres. Selon lui, le manque d’investissements de son désormais ex-club est lié directement à la pandémie : « On a eu plein de soucis qui ont commencé avec le Covid. La France a été le seul pays d’Europe dans les nations les plus expérimentées en football à arrêter son championnat à une époque où on n’était pas européen puisqu’on était septième », précise l’ancien dirigeant à BeIn Sports. D’après l’homme de 79 ans, c’est à partir de cette période clé que le club « a eu beaucoup de mal ».

« Paradoxalement, on a joué la demi-finale de Ligue des champions (en 2020, perdu contre le Bayern Munich, 0-3), cette même année, sans se qualifier pour la suite. Depuis, on n’a pas réussi à se stabiliser », poursuit Jean-Michel Aulas, avant de conclure sans se montrer totalement pessimiste :: « On est entre deux eaux : d’une part, l’envie de participer au plus haut niveau en investissant beaucoup, mais aussi des contraintes économiques fortes parce que le Covid a énormément puisé sur nos résultats (économiques) très déficitaires qui ne nous ont pas permis d’investir comme on aurait pu et souhaité le faire ». Cette saison, Lyon a terminé à la 7e place avec 62 points en championnat et ne participera donc pas à la Coupe d’Europe.

L’art de se trouver des excuses.

