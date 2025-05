Jean-Alain Boumsong de retour à Auxerre

Avec Boumsong, l’AJA connaît la chanson.

Ce vendredi, le club bourguignon a sorti de son chapeau un revenant bien connu de l’Abbé-Deschamps : Jean-Alain Boumsong revient à la maison pour s’occuper des défenseurs, a annoncé le club dans un post sur les réseaux. À 45 ans, l’ancien tricolore va intégrer le staff de Christophe Pélissier, histoire de participer au travail défensif de l’équipe.

🔵 𝐉𝐞𝐚𝐧-𝐀𝐥𝐚𝐢𝐧 𝐁𝐨𝐮𝐦𝐬𝐨𝐧𝐠 𝐫𝐞𝐧𝐟𝐨𝐫𝐜𝐞 𝐥𝐞 𝐬𝐭𝐚𝐟𝐟 ⚪ L’AJA est heureuse d’annoncer l’arrivée de Jean-Alain Boumsong dans le staff de l’équipe professionnelle en tant qu'entraîneur adjoint en charge des défenseurs Bienvenue chez toi Jean-Alain 🏡#TeamAJA — AJ Auxerre (@AJA) May 30, 2025

Formé au Havre, lancé chez les pros en 1998, Boumsong avait déjà laissé quelques traces dans l’Yonne entre 2000 et 2004 avant de faire son tour d’Europe : Écosse (Glasgow Rangers), Angleterre (Newcastle), Italie (Juventus), France (Lyon) et Grèce (Panathinaïkos).

Un jubilé peut cacher un retour

Avec 27 capes en Bleu (entre 2003 et 2009) et un détour par le Cameroun en tant qu’adjoint de Clarence Seedorf en 2018, le bonhomme connaît le haut niveau. Il débarque pour renforcer un staff qui sent la nostalgie, puisqu’il rejoint un autre héros local, Djibril Cissé, désormais coach des attaquants.

JAB était d’ailleurs au Djubilé de Cissé mardi soir.

La magnifique semaine auxerroise se poursuit