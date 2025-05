L'interview vestiaire de Djibril Cissé avant son jubilé à Auxerre

Être dans le vestiaire avec Mario Balotelli ?

Mario… (Rires.) C’est mon re-fré déjà. Ce qui est drôle c’est qu’on est nés le même jour et on se connaît très très bien. Je l’avais d’ailleurs invité, mais il est en prépa pour revenir (mis à l’écart au Genoa, NDLR). Je pense qu’on aurait eu deux-trois prises de bec, mais oui, j’aurais adoré.

Être dans le vestiaire de Strasbourg cette saison ?

Oui ! Oui, parce que c’est tout à fait mon truc, c’est mon délire : la danse, la musique, l’insouciance et la réussite. Parce que tu peux pas être nonchalant, t’en foutre, écouter de la musique et performer comme ils performent. Ils arrivent à switcher une fois sur le terrain, pour après célébrer.

Être dans le vestiaire avec Roy Keane ?

Oui, je l’adore. Je l’ai eu en coach à Sunderland en 2008. Récemment, dans une interview, il a parlé de moi en disant qu’au départ, on lui avait presque déconseillé de me prendre, et à la fin il disait que j’étais un des meilleurs gars qu’il ait eu dans son vestiaire. Donc oui, gros respect, parce qu’on est pareils sur quelques points. Il voulait que je lui donne le max sur le terrain, et ce que je faisais en dehors, il s’en foutait. C’est un mec droit, très honnête.

Être dans le vestiaire avec N’Golo Kanté ?

Oui, parce que je pense que sur quelques points, on aurait pu trouver un centre d’intérêt commun. Après, pas obligé d’être extravagant pour que je sois pote avec toi.

Être dans le vestiaire avec Jay McEveley (joueur de Blackburn en 2004, qui fracture la jambe de Djibril Cissé sur un tacle malheureux) ?

Je l’ai revu quelque temps après l’incident. Il vient, il me tape à l’épaule et me dit : « J’espère que ça va bien, c’est moi qui t’ai blessé, désolé… » Je me dis : il se fout de ma gueule. Puis je vois qu’il est vraiment mal, il insiste en s’excusant. Et oui, il n’a pas voulu me faire mal. Ça aurait pu être mon pote : il n’a pas fait un attentat les deux pieds en avant pour me péter la jambe. C’est le football. Le joueur chinois aussi (Zheng Zhi, NDLR), je l’avais revu et il était très mal. Je l’ai rassuré en lui disant qu’il n’avait pas fait exprès. C’est la vie. Donc oui, c’est des gars qui auraient pu être mes potes si je les avais croisés dans un vestiaire.

Zlatan, soit il joue un personnage, soit l’environnement du foot lui fait changer de personnalité.

Être dans le vestiaire avec Zlatan Ibrahimović ?

J’étais pas très fan au départ. Je le trouvais hautain, imbu de sa personne. Puis par hasard, je le rencontre car nos fils jouaient au même endroit, un jour à Manchester. On fait connaissance, on parle, et au fur et à mesure, je me rends compte que le mec est vraiment cool. Donc soit il joue un personnage, soit l’environnement du football lui fait changer de personnalité. Du coup, j’ai changé d’avis sur lui. Celui que j’ai vu hors football, je l’aurais kiffé.

Être dans le vestiaire avec Nemanja Vidić ?

Au début, je le sentais pas. Puis on a fait un match ensemble à Hong Kong, et en fait c’est une crème. Quand tu joues ton pain un samedi en Premier League, t’es pas le même, c’est normal.

En résumé ?

En gros, y a pas de style « pote de Cissé ». Y a pas d’orientation sexuelle, pas que garçon, pas que fille, pas blanc, pas noir – je m’en fous. Quand y a un feeling, y a un feeling.

