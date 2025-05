Le poissard.

Six ans après, au même stade stade de la compétition, la même désillusion. Frenkie De Jong échoue aux portes de la finale alors que son équipe menait au score à une poignée de seconde du coup de sifflet final. Le bourreau de 2019 s’appelait Lucas Moura, alors avec la tunique de Tottenham. Le Brésilien avait crucifié la jeune et talentueuse bande de l’Ajax Amestardam d’un triplé qui restera dans les livres d’histoire. Cette saison, les fauteurs de troubles se nomment Francesco Acerbi et Davide Fratesi. Un nouvel échec très dur à avaler pour le milieu du Barça.

Un homme abattu

« Je ne sais pas si je vais m’en remettre. Je ne sais pas. Je pense encore à cette demi-finale de l’Ajax, elle restera toujours gravée dans ma mémoire », confie le Néerlandais au micro de Ziggo Sport. « Nous avons fait une bonne remontée, comme nous l’avons fait à de nombreuses reprises cette saison, mais encaisser un but à deux minutes de la fin et en prolongation a été difficile à accepter », poursuit-il pour CBS Sports.

« Nous nous sommes dit qu’il fallait continuer à jouer comme nous le faisions, car nous avons bien joué en première mi-temps. Nous n’avons pas marqué, mais je pense que nous avons mieux joué qu’eux. Ils sont très bons dans ce qu’ils font, donc il faut leur donner tout le crédit. Nous devions continuer à jouer comme nous le faisions, nous sommes revenus et nous avons même pris l’avantage, mais nous l’avons laissé filer à la dernière minute. C’est un sentiment très amer. »

Un retour sur la rencontre qu’il a, très respectueusement, souhaité écourter tant cette élimination est compliquée pour le Blaugrana. Il faudra se remettre la tête à l’endroit très rapidement pour ne pas voir la fin de saison virer à la catastrophe : le Barça reçoit le Real Madrid ce dimanche pour une rencontre ô combien décisive pour remporter la Liga.

Il pense que c’est la faute de l’arbitre lui aussi ?

Pour les Barcelonais, le vrai coupable est tout trouvé et ce n’est pas (que) Araújo