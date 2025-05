Pour les Barcelonais, le vrai coupable est tout trouvé et ce n’est pas (que) Araújo

Bon, on tape sur qui ?

Le Barça a pris la porte en demi-finales de Ligue des champions au terme d’un retour à Milan (4-3 AP) aussi fou que l’aller, et s’il fallait trouver un responsable, beaucoup du côté catalan semblent avoir coché le même nom : l’arbitre Szymon Marciniak.

À chaud, Ronald Araújo a parlé au micro de Movistar : « On est tristes, on faisait un gros tournoi. Ça se joue sur des détails, on s’est loupés, et la qualification nous a échappé. Je pense que ça ne va pas nous affecter pour le Clásico (ce dimanche 11 mai en Liga). C’est dur, mais on a un gros mental. On reviendra l’année prochaine. On a été au niveau en attaque, mais on a encaissé trop de buts. Je veux remercier les fans. »

L’Uruguayen, entré en jeu à la 76e minute avec le brassard, est impliqué sur les deux derniers buts encaissés, d’abord en se faisant passer devant par Acerbi pour le 3-3 à la 93e, puis trop tendre face à Thuram sur le but de Frattesi en prolongation, mais il préfère charger un tiers avant qu’on ne lui pose la question : « Je pense que l’arbitre a influencé le résultat. Il y a une faute sur Gerard Martin. Mais quoi qu’il en soit, ne cherchons pas d’excuses. On a concédé beaucoup de buts, il faut revoir ça et faire mieux. »

Le Tout-Barcelone est d’accord

Un discours qui colle à celui de son coach, Hansi Flick, en conférence de presse : « Je ne veux pas trop parler de l’arbitre, mais chaque décision qui était 50/50 était en faveur de l’Inter. Nous avons tout donné, et cela s’est passé comme cela s’est passé. Parfois, on a l’impression que c’est un petit peu injuste, en raison de certaines décisions arbitrales qui n’étaient vraiment pas de notre côté. Mais il faut l’accepter et repartir de zéro. J’ai dit à l’arbitre ce que je pensais, mais je ne vais pas le lui redire ici. »

Du côté des médias pro-Barça, c’est la même. Sport parle d’un « arbitrage scandaleux » et titre même que Marciniak était « déterminé à mettre fin au rêve d’un Barça héroïque ». Mundo Deportivo, quant à lui, rappelle opportunément le passif VAR entre le Barça et l’Inter en 2022 quand ils n’avaient pas signalé une main de Denzel Dumfries sur une frappe d’Ansu Fati, en plus du « passé amical » supposé entre l’arbitre polonais et le Real Madrid. Rien que ça.

Pour ses vacances, M. Marciniak choisira donc plutôt les lacs italiens que la Costa Brava.

