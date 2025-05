L’ivresse, à l’état pur.

Libérateur de Milan avec un but à la 99e minute, Davide Frattesi se souviendra longtemps de cette demi-finale retour de Ligue des champions contre le FC Barcelone. Pourtant, il y aura bien quelques petits morceaux de la soirée qui seront plus flous, notamment ceux juste après avoir hurlé tout son bonheur à la face de San Siro. « J’ai tellement crié après le but que ma tête tournait et que je voyais tout noir. J’ai eu de la chance de terminer le match parce que ma tête tournait, a expliqué le milieu intérise à Sky Italia. Après Munich (il avait marqué à la fin du quart de finale aller, NDLR), je ne pensais pas pouvoir revivre une telle émotion, mais cela s’est reproduit. C’est la beauté du football. »

Le triomphe des seconds couteaux

Un art qui permet aussi à des joueurs de second rang d’avoir leur moment de gloire, et Frattesi a été le chercher avec ce but. « Cela fait partie de ma carrière, je n’ai peut-être pas un talent incroyable mais je suis toujours le dernier à abandonner. Mon dévouement a été récompensé. À 3-3, je n’arrêtais pas de dire à Marcus : « On va passer ». C’était un match incroyable. »

Difficile de dire le contraire.

