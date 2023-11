Tebas démissionne de la présidence de la Liga… pour se faire réélire plus vite

Des magouilles dignes d’élections d’Europe de l’Est.

Président de la Liga depuis dix piges, briguant un quatrième mandat consécutif et unique candidat à sa succession, Javier Tebas a démissionné de son poste ce mercredi. La raison est simple : selon la presse espagnole, cela lui permet de convoquer de nouvelles élections plus rapidement (son mandat devait se terminer le 23 décembre) et donc expédier ça plus vite, alors que le 21 décembre la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) devrait se prononcer sur l’avenir de la Superligue.

Hace unos minutos he presentado mi dimisión como Presidente de @LaLiga previa a la finalización de mi mandato, que terminaba el próximo 23 de diciembre. Se abrirá un nuevo proceso electoral en el que me vuelo a presentar, por lo que solicitaré el aval y la confianza de los clubes… — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) November 22, 2023

La Liga a confirmé le début du processus, avec ce mercredi « la désignation des membres de la Commission électorale ». Les membres en question sont des clubs espagnols (tirés au sort), auxquels Javier Tebas a demandé l’« aval et la confiance pour relever les défis qui se présentent », dans un tweet.

Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ?

Des blessés et des lésés