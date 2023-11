Janne Andersson n’est plus le sélectionneur de la Suède

Clap de fin.

À 61 ans et après plus de sept ans à la tête de sélection suédoise, Janne Andersson rend son tablier. Un départ qui semblait inéluctable depuis plusieurs mois, d’autant plus après l’ultimatum posé par sa Fédération début octobre. Alors qu’il restait trois matchs à qualifier, la Suède, déjà en mauvaise posture, devait absolument réussir un parcours sans-faute pour se qualifier et sauver la tête de son coach. Un scénario qui ne s’est pas produit avec une victoire contre l’Estonie ce dimanche, un nul tragique contre la Belgique et surtout une claque humiliante reçue par l’Azerbaïdjan ont eu raison d’Andersson.

Tack för allt, Janne 💛💙 pic.twitter.com/5LHTR41znU — Svensk Fotboll (@svenskfotboll) November 19, 2023

En pleurs au moment d’assister à ses dernières minutes à la tête de l’équipe nationale, Andersson, qui a dirigé 94 matchs des Blågult, laissera le souvenir d’un joli parcours à la Coupe du monde 2018 (quart de finale) mais également les déceptions de l’Euro 2020 (défaite en huitièmes contre l’Ukraine) et surtout la Coupe du monde 2022 (non-qualifiée).

Au cas où, Zlatan est dispo.