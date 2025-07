Jamal Musiala donne de ses nouvelles et demande à ne pas blâmer Donnarumma

Ça, c’est une belle sortie.

Jamal Musiala a pris la parole pour la première fois depuis sa blessure impressionnante (fracture du péroné et sa luxation de la cheville) contractée contre le Paris Saint-Germain, en quarts de finale de la Coupe du monde des clubs. Sorti sur blessure après un choc avec Gianluigi Donnarumma, le milieu offensif du Bayern Munich a été opéré avec succès il y a quelques jours et devrait être éloigné des terrains entre trois et quatre mois.

Polémique éteinte

Dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, l’international allemand a tout de même tenu à rassurer ses fans en se disant « en bonne santé ». Le Bavarois en a également profité pour remercier les nombreux messages de soutien reçus. « C’est touchant de voir à quel point le monde du football peut se rassembler dans des moments comme celui-ci, et je l’apprécie énormément, » a-t-il avoué.

Le joueur de 21 ans a aussi pris le temps d’éteindre la polémique, qui avait enflé ces derniers jours, autour de Gianluigi Donnarumma, pointé du doigt pour son implication dans la collision qui a entraîné la blessure. « Je voulais dire qu’il n’y a personne à blâmer pour cela, des situations comme celles-ci arrivent, a-t-il expliqué. Je vais simplement profiter de cette période pour retrouver ma force et mon énergie positive. » Aucune rancune donc envers le portier italien, qui se disait « bouleversé » par le choc ce lundi.

En espérant que ça ne lui laisse pas une (autre) cicatrice.

Opération réussie pour Musiala